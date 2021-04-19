Степанов заявив, що посилювати всеукраїнський локдаун на свята не будуть

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що на травневі і великодні свята загальноукраїнські карантинні обмеження будуть ті самі, що і зараз.

Джерело: Степанов у коментарі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Я не анонсував ніяких особливих режимів. Я говорив про те, що якщо регіон буде знаходитись, наприклад, на червоному рівні небезпеки, то повинні діяти всі обмеження, які є в червоному рівні небезпеки".

Деталі: Він пояснив, що в ці дні українці "повинні дотримуватись тих правил, які в нас (уже) встановлені".

Передісторія: У неділю ввечері в ефірі того ж каналу "Україна 24" Степанов заявив, що в Україні, "звичайно, буде особливий режим" на травневі і великодні свята.

Але, пояснюючи цей "особливий режим", він зауважив, що людей будуть просто просити обмежувати контакти за можливості й не створювати великі скупчення.

При цьому міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус у місті готують додаткові протиепідеміологічні заходи на великодні свята.

З 24 лютого Україна повернулася до адаптивної моделі карантину. Залежно від епідемічної ситуації, на території України в цілому або на території окремих регіонів буде встановлюватися "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки.