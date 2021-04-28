Кулеба пояснив, чому вступ України в ЄС і НАТО не з "області фантастики"

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що досвід вступу балтійських країн до ЄС і НАТО дає підстави для оптимізму щодо майбутнього членства України у цих альянсах.

Про це він заявив у програмі BBC HARDtalk, повний запис якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Ведучий Стівен Сакур наголосив, що членство України у ЄС і НАТО є "фантазіями", бо це - "червоні лінії" для Путіна. Він запитав, чому українська влада не визнає неможливість вступу в союзу перед українським народом.

"На початку 90-х центральноєвропейські країни, включно з балтійськими країнами, чули тверде "ні" на своє бажання приєднатися до НАТО і ЄС. Росія говорила: це наша "червона лінія", вони ніколи не приєднаються, вони ніколи цього не зроблять. І зараз це сталося. Небо не впало на землю. Це зайняло час, політичні зобов'язання, але тут немає нічого з області фантастики", - відповів Кулеба на аргументи ведучого.

Він також наголосив, що український народ вважає НАТО джерелом безпеки і стабільності, тому вірить у членство в Альянсі незалежно від персоналій при владі.

Раніше Кулеба заявив, що Україна вірить у виконання обіцянки НАТО, яку Альянс дав щодо її майбутнього членства на Бухарестському саміті в 2008 році.