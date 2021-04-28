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Кулеба объяснил, почему вступление Украины в ЕС и НАТО не из "области фантастики"

Среда, 28 апреля 2021, 15:20

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что опыт вступления балтийских стран в ЕС и НАТО дает основания для оптимизма относительно будущего членства Украины в этих альянсах.

Об этом он заявил в программе BBC HARDtalk, полная запись которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Ведущий Стивен Сакур отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО – это "фантазии", потому что это - "красные линии" для Путина. Он спросил, почему украинская власть не признает невозможность вступления в союз перед украинским народом.

"В начале 90-х центральноевропейские страны, включая балтийские, слышали твердое "нет" на свое желание присоединиться к НАТО и ЕС. Россия говорила: это наша "красная линия", они никогда не присоединятся, они никогда этого не сделают. Но сейчас это произошло. Небо не упало на землю. Это заняло время, потребовались политические обязательства, но здесь нет ничего из области фантастики", - ответил Кулеба на аргументы ведущего.

Он также отметил, что украинский народ считает НАТО источником безопасности и стабильности, поэтому верит в членство в Альянсе независимо от персоналий у власти.

Ранее Кулеба заявил, что Украина верит в исполнение обещания НАТО, которое Альянс дал относительно ее будущего членства на Бухарестском саммите в 2008 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСНАТОУкраина
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