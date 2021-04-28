Комітет ВРУ підтримав призначення Галущенка міністром енергетики

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення Германа Галущенко на посаду міністра енергетики.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Водночас, голова комітету Андрій Герус не став оголошувати свою позицію.

"Моє слово нічого не вирішує, дожилися до цієї ситуації. Тому я вітаю вас. Ви отримали підтримку комітету, рішення якого – рекомендувати схвалити вашу кандидатуру в залі завтра", – сказав він Галущенку.

Як повідомлялось раніше, у порядку денному засідання енергокомітету на 28 квітня було подання на призначення Галущенка міністром.

Що передувало: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту: на 16:00 та на 16:15. На другому, зокрема, планують розглянути питання про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики, а також 16 законопроєктів і дві постанови.

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