Комітет ВРУ підтримав призначення Галущенка міністром енергетики
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення Германа Галущенко на посаду міністра енергетики.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Водночас, голова комітету Андрій Герус не став оголошувати свою позицію.
"Моє слово нічого не вирішує, дожилися до цієї ситуації. Тому я вітаю вас. Ви отримали підтримку комітету, рішення якого – рекомендувати схвалити вашу кандидатуру в залі завтра", – сказав він Галущенку.
Як повідомлялось раніше, у порядку денному засідання енергокомітету на 28 квітня було подання на призначення Галущенка міністром.
Що передувало: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту: на 16:00 та на 16:15. На другому, зокрема, планують розглянути питання про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики, а також 16 законопроєктів і дві постанови.
Передісторія:
- Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".
- Після того, як тимчасово виконуючим обов’язки голови НАК "Нафтогаз" призначили Юрія Вітренка, Юрій Бойко знову тимчасово очолив Міністерство енергетики.