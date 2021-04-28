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Комитет ВРУ поддержал назначение Галущенко министром энергетики

Среда, 28 апреля 2021, 16:46

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Германа Галущенко на должность министра энергетики.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Вместе с тем, глава комитета Андрей Герус не стал оглашать свою позицию.

"Мое слово ничего не решает, дожились до этой ситуации. Поэтому я поздравляю вас. Вы получили поддержку комитета, решение которого – рекомендовать одобрить вашу кандидатуру в зале завтра", – сказал он Галущенко.

Как сообщалось ранее, в повестке дня заседания энергокомитета на 28 апреля было представление на назначение Галущенко министром.

Что предшествовало: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве 29 апреля внеочередного пленарного заседания парламента: на 16:00 и на 16:15.

На втором, в частности, планируют рассмотреть вопрос о назначении Германа Галущенко на должность министра энергетики, а также 16 законопроектов и два постановления.

Предыстория:

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Темы: Минтопэнерго
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