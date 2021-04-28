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Силовики по гарячих слідах розкрили вбивство з розчленуванням у Києві

Середа, 28 квітня 2021, 17:03

Правоохоронці викрили чоловіка, який причетний до вбивства людини, розчленоване тіло якої 28 квітня 2021 року знайшли на пустирі у Голосіївському районі Києва.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Сумку, у якій знаходилося обезголовлене тіло людини, виявив перехожий, який одразу повідомив про вказаний факт правоохоронцям.

Потерпілим виявився 34- річний мешканець столиці, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів.

У ході здійснення першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який імовірно скоїв убивство. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий.

З його слів, вбивство знайомого він вчинив на ґрунті неприязних стосунків. У ході невідкладних обшуків виявлено голову потерпілого, тіло якого знайшли на пустирі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України.

Слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: вбивствоКиївпрокуратура


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