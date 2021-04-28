Силовики по горячим следам раскрыли убийство с расчленением в Киеве
Правоохранители разоблачили мужчину, который причастен к убийству человека, расчлененное тело которого 28 апреля 2021 года нашли на пустыре в Голосеевском районе Киева.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Сумку, в которой находилось обезглавленное тело человека, обнаружил прохожий, который сразу сообщил об указанном факте правоохранителям.
Пострадавшим оказался 34-летний житель столицы, ранее судимый за совершение корыстных преступлений.
В ходе осуществления первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранителям удалось установить личность мужчины, который вероятно совершил убийство. Им оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.
По его словам, убийство знакомого он совершил на почве неприязненных отношений. В ходе неотложных обысков была обнаружена голова потерпевшего, тело которого нашли на пустыре.
Сейчас решается вопрос о сообщение мужчин5 о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.