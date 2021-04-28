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Силовики по горячим следам раскрыли убийство с расчленением в Киеве

Среда, 28 апреля 2021, 17:03

Правоохранители разоблачили мужчину, который причастен к убийству человека, расчлененное тело которого 28 апреля 2021 года нашли на пустыре в Голосеевском районе Киева.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Сумку, в которой находилось обезглавленное тело человека, обнаружил прохожий, который сразу сообщил об указанном факте правоохранителям.

Пострадавшим оказался 34-летний житель столицы, ранее судимый за совершение корыстных преступлений.

В ходе осуществления первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранителям удалось установить личность мужчины, который вероятно совершил убийство. Им оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

По его словам, убийство знакомого он совершил на почве неприязненных отношений. В ходе неотложных обысков была обнаружена голова потерпевшего, тело которого нашли на пустыре.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчин5 о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: убийствоКиевпрокуратура


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