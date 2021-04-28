В ООС тренувалися знищувати наземні цілі з повітря

В районі проведення Операції об’єднаних сил на одному з аеродромів Донеччини відбулись тренування передових авіанавідників та груп бойового управління гелікоптерів.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "З метою підтримання бойової готовності груп бойового управління проведено практичне авіанаведення екіпажів українських Мі-8 по наземних цілях.

На аеродромі наші захисники практикувалися у наведенні Мі-8 на наземні цілі та умовно "знищувати" ворога.

Командування Об’єднаних сил дотримується Мінських домовленостей у повному обсязі та проводить тренування без реального застосування авіаційного озброєння. Проте, у разі загострення обстановки на лінії зіткнення, армійська авіація готова виконувати завдання за призначенням у повному обсязі".

Деталі: У міністерстві зазначили, що такі тренування проводять постійно, щоб вдосконалити фаховість та відпрацювати зв’язок з екіпажами гелікоптерів.