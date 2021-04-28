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В ООС тренировались уничтожать наземные цели с воздуха

Среда, 28 апреля 2021, 17:24

В районе проведения операции объединенных сил на одном из аэродромов Донетчины состоялись тренировки передовых авианаводчиков и групп боевого управления вертолетов.

Источник: Минобороны

Дословно "С целью поддержания боевой готовности групп боевого управления проведено практическое авианаведение экипажей украинских Ми-8 по наземным целям.

на аэродроме наши защитники практиковались в наведении Ми-8 на наземные цели и условно "уничтожать" противника. Командование Объединенных сил придерживается Минских договоренностей в полном объеме и проводит тренировки без реального применения авиационного вооружения. Однако, в случае обострения обстановки на линии соприкосновения, армейская авиация готова выполнять задачи по назначению в полном объеме".

Детали: В министерстве отметили, что такие тренировки проводят постоянно, чтобы усовершенствовать профессионализм и отработать связь с экипажами вертолетов.

 

Украинская правда
Темы: МинобороныООСДонбасс


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