Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: ЄС розгляне відповідь, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України

Середа, 28 квітня 2021, 17:29
Боррель: ЄС розгляне відповідь, якщо Росія перетне червоні лінії щодо України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен бути готовим розглянути відповідь Росії у разі перетину нею "червоних ліній" щодо України.

Про це Боррель сказав у середу, виступаючи у Європейському парламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми повинні продовжувати надсилати скоординовані сигнали міцної підтримки України. Ми візьмемо участь у саміті Кримської платформи цього серпня. Ми також повинні бути готовими розглянути варіанти додаткової відповіді, якщо Росія відновить ескалацію чи перетне "червоні лінії", - сказав Боррель, не уточнивши, що має на увазі під "червоними лініями".

Боррель наголосив, що нещодавнє військове нарощування військ Росії біля українських кордонів і в незаконно анексованому Криму серйозно вплинули на безпекову ситуацію у регіоні.

"Дії Росії повністю неприйнятні. Ми твердо підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна припинити провокації і співпрацювати для деескалації напруги", - заявив дипломат.

Він наголосив, що повне виконання Мінських домовленостей Росією є ключовою умовою ЄС для істотного покращення відносин з РФ.

Боррель також сказав, що Росія повинна співпрацювати для деескалації замість того, щоб "зображати себе у ролі нейтрального посередника".

"Це те, що Росія зараз робить, нібито вона не пов’язана з конфліктом в Україні, нібито вона там тільки намагається бути посередником у зовнішній проблемі, кажучи, що вони не втручалися напряму. Ці прикидання мають бути відкинуті", - наголосив Боррель.

Теми: ЄСРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
ЄС
ЄС ухвалив новий режим санкцій проти Ірану, що вдарить по виробництву безпілотників
ЄС підтвердив, що відклав представлення пропозиції про заморожені активи РФ
Євросоюз пропонує "спецрахунок" для військової підтримки України на €20 млрд
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: