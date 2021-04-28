Боррель: ЕС рассмотрит ответ, если Россия пересечет "красные линии" по Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен быть готовым рассмотреть ответ России при пересечении ею "красных линий" по Украине.

Об этом Боррель сказал в среду, выступая в Европейском парламенте, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы должны продолжать отправлять скоординированные сигналы прочной поддержки Украины. Мы примем участие в саммите Крымской платформы в августе. Мы также должны быть готовы рассмотреть варианты дополнительного ответа, если Россия возобновит эскалацию или пересечет "красные линии", - сказал Боррель, не уточнив, что подразумевает под "красными линиями".

Боррель отметил, что недавнее военное наращивание войск России у украинских границ и в незаконно аннексированном Крыму серьезно повлияло на ситуацию с безопасностью в регионе.

"Действия России полностью неприемлемы. Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Россия должна прекратить провокации и сотрудничать для деэскалации напряжения", - заявил дипломат.

Он отметил, что полное выполнение Минских договоренностей Россией является ключевым условием ЕС для существенного улучшения отношений с РФ.

Боррель также сказал, что Россия должна сотрудничать для деэскалации вместо того, чтобы "изображать себя в роли нейтрального посредника".

"Это то, что Россия сейчас делает, якобы она не связана с конфликтом в Украине, якобы она там только пытается быть посредником во внешней проблеме, говоря, что они не вмешивались напрямую. Эти притворства должны быть отброшены", - подчеркнул Боррель.