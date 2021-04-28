Фонд Навального показав "космічні" зарплати пропагандистів "Раша Тудей"

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував нове розслідування - про величезні зарплати "журналістів" на російському пропагандистському телеканалі Russia Today.

Джерело: сайт і YouTube-канал Навального

Деталі: Як з'ясували активісти, у кремлівських пропагандистів є повний соціальний пакет і дуже високі для ринку зарплати, які вони отримують з російського держбюджету.

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Наприклад, колумніст Леся Рябцева отримує майже 5 тисяч доларів на місяць (тут і надалі зарплати наведені в еквіваленті). За ці гроші вона пише по 2-3 невеликих колонки для сайту РТ в місяць типу таких, як "Навальний повертається в Росію, тому що його не запросили на інавгурацію Байдена" або про те, як "чудово росгвардія б'є кийками людей", веде телеграм-канал, в якому поливає брудом опозицію і ставить схожі пости в Twitter.

Леся Рябцева

Місячна зарплата блогера Станіслава Яковлєва на прізвисько Ортега становить 5,5 тисяч доларів. Він веде телеграм-канал ORTEGA, на який пише 400 постів на місяць. Ще пару раз приходив на ютюб-шоу "Прекрасна Росія бу-бу-бу", на якому критикують російську опозицію.

Ще один колумніст Максим Кононенко. Він пише 710 слів в місяць і отримує за це 7,2 тисячі доларів.

Ведучий Костянтин Прідибайло отримує 4,2 тисячі доларів на місяць. Він веде те саме спеціальне шоу РТ про російську опозицію "Прекрасна Росія бу-бу-бу". Воно щотижня виходить на окремому ютюб-каналі.

Співведучий Прідибайло Мітя Леонтьєв заробляє на телеканалі майже 6 тисяч доларів на місяць. Серед іншого він - син прес-секретаря "Роснєфті" Михайла Леонтьєва.

Мітя Леонтьєв

У "Прекрасної Росії бу-бу-бу" є навіть спеціальний кореспондент. Його звуть Георгій Бабаян і він є сином депутата Московської думи Романа Бабаяна. Місячна зарплата спецкора "найскромніша" - якихось 2,7 тисячі доларів.

Працює в "Раша Тудей" і колишній заступник начальника московського штабу Навального Віталій Серуканов. На телеканалі він грає роль розчарованого прихильника Навального. "Гастролює з програмою розчарований прихильник по всім пропагандистським передачам. Вигадує собі біографію, якісь інсайдерські знання, джерела", - розповідають у фонді.

Платять йому за цю діяльність 10 тисяч доларів на місяць.

Віталій Серуканов

Ще одна пересічна співробітниця каналу Катерина Винокурова щомісяця отримує по 5 тисяч доларів.

Катерина Винокурова

Дослівно: "За що і навіщо платять цим людям? Якщо коротко, то за їх совість. Люди торгують собою, своїми думками і словами, давайте навіть не занурюватися в моральний аспект такого вибору. Все і так очевидно. Шокує лише те, що в Росії існує ринок купівлі та збуту таких послуг. І розцінки на цьому ринку шокують. Всю цю систему вибудувала, оплатила і підтримує Маргарита Симоньян, якій щорічно відписують з бюджету по 20 млрд рублів (266,7 млн ​​доларів). І вона витрачає їх на утримання в тому числі і цих безсовісних пройдисвітів".

Нагадаємо: Середня зарплата в Україні складає 490 доларів на місяць або 13 612 грн.