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Фонд Навального показал "космические" зарплаты пропагандистов "Раша Тудей"

Среда, 28 апреля 2021, 18:07
Фонд Навального показал космические зарплаты пропагандистов Раша Тудей

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал новое расследование – об огромных зарплатах "журналистов" на российском пропагандистском телеканале Russia Today.

Источник: сайт и YouTube-канал Навального

Детали: Как выяснили активисты, у кремлевских пропагандистов есть полный социальный пакет и очень высокие для рынка зарплаты, которые они получают из российского госбюджета.

Например, колумнист Леся Рябцева получает почти 5 тысяч долларов в месяц (тут и далее зарплаты приведены в эквиваленте). За эти деньги она пишет по 2-3 небольших колонки для сайта РТ в месяц типа таких, как "Навальный возвращается в Россию, потому что его не пригласили на инаугурацию Байдена" или о том, как "замечательно росгвардия избивает дубинками людей", ведет телеграм-канал, в котором поливает грязью оппозицию, и ставит похожие посты в Twitter.

 
Леся Рябцева

Месячная зарплата блогера Станислава Яковлева по прозвищу Ортега составляет 5,5 тысяч долларов. Он ведет телеграм-канал ORTEGA, на который пишет 400 постов в месяц. Еще пару раз приходил на ютюб-шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу", на котором критикуют российскую оппозицию.

 

Еще один колумнист Максим Кононенко. Он пишет 710 слов в месяц и получает за это 7,2 тысяч долларов.

 

Ведущий Константин Придыбайло получает 4,2 тысяч долларов в месяц. Он ведет то самое специальное шоу РТ про российскую оппозицию "Прекрасная Россия бу-бу-бу". Оно еженедельно выходит на отдельном ютюб-канале.

 

Соведущий Придыбайло Митя Леонтьев зарабатывает на телеканале почти 6 тысяч долларов в месяц. Среди прочего он сын пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.

 
Митя Леонтьев

У "Прекрасной России бу-бу-бу" есть даже спецкорреспондент. Его зовут Георгий Бабаян и он является сыном депутата Московской думы Романа Бабаяна. Месячная зарплата спецкора самая "скромная" – каких-то 2,7 тысяч долларов.

 

Работает в "Раша Тудей" и бывший замначальника московского штаба Навального Виталий Серуканов. На телеканале он играет роль разочаровавшегося сторонника Навального. "Гастролирует с программой разочаровавшегося сторонника по всем пропагандистским передачам. Выдумывает себе биографию, какие-то инсайдерские знания, источники", - рассказывают в фонде.

Платят ему за эту деятельность 10 тысяч долларов в месяц.

 
Виталий Серуканов

Еще одна рядовая сотрудница канала Екатерина Винокурова ежемесячно получает по 5 тысяч долларов.

 
Екатерина Винокурова

Дословно: "За что и зачем платят этим людям? Если коротко, то за их совесть. Люди торгуют собой, своими мыслями и словами, давайте даже не погружаться в моральный аспект такого выбора. Все и так очевидно. Шокирует лишь то, что в России существует рынок покупки и сбыта таких услуг. И расценки на этом рынке шокируют. Всю эту систему выстроила, оплатила и поддерживает Маргарита Симоньян, которой ежегодно отписывают из бюджета по 20 млрд рублей (266,7 млн долларов). И она тратит их на содержание в том числе и этих бессовестных проходимцев".

Напомним: Средняя зарплата в Украине составляет 490 долларов в месяц или 13 612 грн.

Украинская правда

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Темы: НавальныйпропагандаРосcиятелевидениезарплаты
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