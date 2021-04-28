Зеленський звернувся до глав церков по допомогу

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком та предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм попросив розповісти вірянам про важливість COVID-вакцинації.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі захворілих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у "червону" зону після Великодня, адже це дуже впливає на громадян та економіку".

Деталі: Президент також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19.

Зеленському розповіли, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною.

Предстоятелі церков запевнили, що намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння на Великдень були доступні онлайн, а також щоб люди зберігали дистанцію та надягали маски.

Президента проінформували, що Рада церков оприлюднила окреме звернення щодо "пасхального перемир’я" на Донбасі, в якому "закликала всіх, хто має відповідні компетенції та владу, відкласти зброю".

У зустрічі також взяв участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо: Православна церква України радить вірянам самостійно вирішити, що їм робити на Великдень – йти на службу, долучитись лише до освячення кошиків або слухати молитву онлайн, але всіх просить зважати на карантинні обмеження та стан свого здоров’я.