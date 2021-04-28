Президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию с COVID перед Пасхой с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком и предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первую неделю, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику".

Детали: Президент также обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19.

Зеленскому рассказали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришел общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Предстоятели церквей заверили, что стараются максимально сделать все, чтобы богослужения на Пасху были доступны онлайн, а также чтобы люди сохраняли дистанцию ​​и надевали маски.

Президента проинформировали, что Совет церквей обнародовал отдельное обращение по "пасхальному перемирию" на Донбассе, в котором "призвал всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие".

Во встрече также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним: Православная церковь Украины советует верующим самостоятельно решить, что им делать на Пасху - идти на службу, приобщиться лишь к освящению корзин или слушать молитву онлайн, но всех просит учитывать карантин и состояние своего здоровья.