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Епіфаній розповів, чи треба вірянам йти до церкви на Великдень

Вівторок, 27 квітня 2021, 16:45
Епіфаній розповів, чи треба вірянам йти до церкви на Великдень
ПЦУ

Православна церква України радить вірянам самостійно вирішити, що їм робити на Великдень – йти на службу, долучитись лише до освячення кошиків або слухати молитву онлайн, але всіх просить зважати на карантинні обмеження та стан свого здоров’я.

Джерело: очільник ПЦУ Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у коментарі УП

Пряма мова Епіфанія: "Бути присутніми у храмі, прийти лише на освячення чи долучитися до молитви під час трансляції – вірні визначатимуться самі, знаючи власні обставини та загальні карантинні правила. Ми ж закликаємо всіх бути відповідальними щодо власного здоров‘я та здоров‘я ближніх. 

Ми забезпечимо трансляцію Пасхального богослужіння, яку можна буде переглянути на моїй сторінці у фейсбуці, на сторінці Православної Церкви України у фейсбуці, в ютюбі ПЦУ, а також на деяких телеканалах". 

Деталі: ПЦУ, як і УГКЦ, не закриватиме свої храми на Великдень, навіть у "червоних зонах". Служби вестимуть усі здорові священники – наявність щеплення від коронавірусу не має значення.

Паски освячуватимуть на подвір’ях церков 1 та 2 травня, упродовж цілого дня. 

Довідково: Цьогоріч Великдень у православних християн випав на 2 травня. Католики, зокрема Римо-католицька церква в Україні, відсвяткували Великдень місяцем раніше – 4 квітня.

Читайте також: Чи суперечить вакцинація Божим заповідям? Глави церков України розтлумачують своє ставлення до щеплення від COVID-19

Митрополит Епіфаній: Я вірю в те, що служитиму у Лаврі

Передісторія

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: церквакарантин
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