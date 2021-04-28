У Києві проходить марш націоналістів

Кількасот людей зібрались в центрі Києва на Марш на честь дивізії "Галичина".

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Акція стартувала на столичній площі Арсенальна. Учасники, вигукуючи патріотичні гасла, ходою рушили до Майдану Незалежності.

В Марші беруть участь націоналістичні організації: Суспільство майбутнього, Правий Сектор, ВО Свобода, онуки ветеранів дивізії "Галичина", спілки ветеранів АТО, ініціатива Ukrainian military Honor.

За словами організаторів, основна мета Маршу – вшанувати пам‘ять добровольців, які в 1943 році записалися до війська з метою отримати вишкіл, зброю та не допустити повернення сталінських жахів 1941 року на територію Західної України.

Дослівно: "Сьогоднішній Марш символічний, бо саме 28 квітня 2014-го - чергова річниця останнього українського мітингу в Донецьку в 2014 році, й ми символічно вшановуємо усіх українців, які воювали проти московського терору".