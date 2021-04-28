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У Києві проходить марш націоналістів

Середа, 28 квітня 2021, 18:37
фото: Ельдар Сарахман, УП

Кількасот людей зібрались в центрі Києва на Марш на честь дивізії "Галичина".

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Акція стартувала на столичній площі Арсенальна. Учасники, вигукуючи патріотичні гасла, ходою рушили до Майдану Незалежності.

В Марші беруть участь націоналістичні організації: Суспільство майбутнього, Правий Сектор, ВО Свобода, онуки ветеранів дивізії "Галичина", спілки ветеранів АТО, ініціатива Ukrainian military Honor.

За словами організаторів, основна мета Маршу – вшанувати пам‘ять добровольців, які в 1943 році записалися до війська з метою отримати вишкіл, зброю та не допустити повернення сталінських жахів 1941 року на територію Західної України.

Дослівно: "Сьогоднішній Марш символічний, бо саме 28 квітня 2014-го - чергова річниця останнього українського мітингу в Донецьку в 2014 році, й ми символічно вшановуємо усіх українців, які воювали проти московського терору".

 
 
 

Нагадаємо: 28 квітня поліцейські обіцяли посилено контролювати правопорядок в центрі Києва через проведення маршу на честь річниці створення дивізії "Галичина".

Ельдар Сарахман, УП
Теми: Київнаціоналісти


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