В Киеве проходит марш националистов

Несколько сотен человек собрались в центре Киева на Марш в честь дивизии "Галичина".

Источник: корреспондент УП

Детали: Акция стартовала на столичной площади Арсенальная. Участники, выкрикивая патриотические лозунги, ходой двинулись к площади Независимости.

В Марше участвуют националистические организации: Общество будущего, Правый сектор, ВО Свобода, внуки ветеранов дивизии "Галичина", союза ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor.

По словам организаторов, основная цель Марша - почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

Дословно: "Марш символический, поскольку именно 28 апреля 2014 года - очередная годовщина последнего украинского митинга в Донецке в 2014 году, и мы символически чтим всех украинцев, воевавших против московского террора".

Напомним: 28 апреля полицейские обещали усиленно контролировать правопорядок в центре Киева из-за проведения марша в честь годовщины создания дивизии "Галичина".