Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве проходит марш националистов

Среда, 28 апреля 2021, 19:27
В Киеве проходит марш националистов
все фото: Эльдар Сарахман, УП

Несколько сотен человек собрались в центре Киева на Марш в честь дивизии СС "Галичина".

Источник: корреспондент УП

Детали: Акция стартовала на столичной площади Арсенальная. Участники, выкрикивая патриотические лозунги, ходой двинулись к площади Независимости.

В Марше участвуют националистические организации: Общество будущего, Правый сектор, ВО Свобода, внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", союза ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor.

По словам организаторов, основная цель Марша - почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

Дословно: "Марш символический, поскольку именно 28 апреля 2014 года - очередная годовщина последнего украинского митинга в Донецке в 2014 году, и мы символически чтим всех украинцев, воевавших против московского террора".

Upd. Колонна пришла на Институтскую, где почтили погибших и развернули огромный баннер "Не забудет стрелка Украина с золотым левчиком на рукаве"

 
 
 
 
 
 
 

Напомним: 28 апреля полицейские обещали усиленно контролировать правопорядок в центре Киева из-за проведения марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".

Эльдар Сарахман, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевнационалисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: