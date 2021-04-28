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В Киеве проходит марш националистов

Среда, 28 апреля 2021, 18:37

Несколько сотен человек собрались в центре Киева на Марш в честь дивизии "Галичина".

Источник: корреспондент УП

Детали: Акция стартовала на столичной площади Арсенальная. Участники, выкрикивая патриотические лозунги, ходой двинулись к площади Независимости.

В Марше участвуют националистические организации: Общество будущего, Правый сектор, ВО Свобода, внуки ветеранов дивизии "Галичина", союза ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor.

По словам организаторов, основная цель Марша - почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

Дословно: "Марш символический, поскольку именно 28 апреля 2014 года - очередная годовщина последнего украинского митинга в Донецке в 2014 году, и мы символически чтим всех украинцев, воевавших против московского террора".

 
 
 

Напомним: 28 апреля полицейские обещали усиленно контролировать правопорядок в центре Киева из-за проведения марша в честь годовщины создания дивизии "Галичина".

Эльдар Сарахман, УП
Темы: Киевнационалисты


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