Підлітка, якого підозрюють у вбивстві своєї сім’ї, арештували

Дарницький районний суд столиці обрав тримання під вартою безальтернативно 16-річному підлітку, якого підозрюють у потрійному вбивстві.

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook

Пряма мова Максимець: "З підозрюваним провели слідчий експеримент. Під час відтворення подій він, серед іншого, повідомив, що до останнього начебто не хотів вбивати молодшого брата.

У межах розслідування буде також призначена психолого-психіатрична експертиза для того, щоб встановити психічний стан підлітка".

Деталі: Максимець наголосила, що ще рано стверджувати, що встановлені всі обставини цієї страшної події – необхідно дочекатися висновків експертів, перевірити покази юнака та допитати всіх свідків.

Нагадаємо: 27 квітня столичні правоохоронці затримали юнака.

Пізніше він зізнався у скоєному та пояснив свій вчинок "неприязними відносинами".