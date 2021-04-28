Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Підлітка, якого підозрюють у вбивстві своєї сім’ї, арештували

Середа, 28 квітня 2021, 20:35

Дарницький районний суд столиці обрав тримання під вартою безальтернативно 16-річному підлітку, якого підозрюють у потрійному вбивстві.

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook

Пряма мова Максимець: "З підозрюваним провели слідчий експеримент. Під час відтворення подій він, серед іншого, повідомив, що до останнього начебто не хотів вбивати молодшого брата.

У межах розслідування буде також призначена психолого-психіатрична експертиза для того, щоб встановити психічний стан підлітка".

Деталі: Максимець наголосила, що ще рано стверджувати, що встановлені всі обставини цієї страшної події – необхідно дочекатися висновків експертів, перевірити покази юнака та допитати всіх свідків.

Нагадаємо: 27 квітня столичні правоохоронці затримали юнака.

Пізніше він зізнався у скоєному та пояснив свій вчинок "неприязними відносинами".

Українська правда
Теми: Київдітивбивствосудпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки у "Кузні на Рибальському" та "Богдан Моторс" – ЗМІ

фото, відео, оновлено від 18:37У Києві проходить марш націоналістів

фотоЗеленський звернувся до глав церков по допомогу

Силовики по гарячих слідах розкрили вбивство з розчленуванням у Києві

відеоУкраїнська армія потренувалася відбивати ракетними комплексами наступ Росії

Уряд звільнив голову правління "Нафтогазу" Коболєва

Усі новини...
Київ
У Києві проходить марш націоналістів
Київ офіційно переводять у "жовту" зону
Поліція посилить контроль у центрі Києва через марш на честь дивізії “Галичина”
Останні новини
20:35
Підлітка, якого підозрюють у вбивстві своєї сім’ї, арештували
20:16
Державний Укргазбанк отримав нового голову наглядової ради
19:58
ДБР проводить обшуки у "Кузні на Рибальському" та "Богдан Моторс" – ЗМІ
19:37
Данилюка звільнили з наглядової ради Нацдепозитарію
19:28
МОН пояснило, як цьогоріч будуть зараховувати дітей у перший клас
19:27
фото, відео, оновлено від 18:37У Києві проходить марш націоналістів
19:06
Київ офіційно переводять у "жовту" зону
19:04
На Запорізькій ТЕС працює лише один енергоблок, зранку не працював жоден
18:58
Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори
18:54
У березні реальна зарплата зросла на 9,5% – Держстат
Усі новини...