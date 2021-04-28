У квартирі та в офісі в ексадвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у центрі Нью-Йорка федеральні агенти провели обшуки.

Джерело: CNN, The New York Times

Деталі: У середу 28 квітня о 6 ранку федеральні агенти провели обшуки у квартирі та в офісі Джуліані на Манхеттені у справі федеральної прокуратури, яка триває понад два роки.

Зазначається також, що слідчі вилучили електронні пристрої Джуліані, очевидно, йдеться про телефони й комп’ютер.

Видання зазначає, що у США вважається незвичним проводити обшук у адвокатів, але прецеденти вже були, зокрема, проти іншого адвоката Трампа – Майкла Коена.

Офіційно влада про обшуки не повідомляє.

Нагадаємо: Соратники президента Володимира Зеленського у розмові з американськими журналістами поділилися спогадами про контакти з Джуліані, які відбулися влітку 2019 року. Тоді від України очікували заяв, які могли б допомогти Трампу переобратися на другий термін.

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