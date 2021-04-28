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В офисе и квартире Джулиани провели обыск

Среда, 28 апреля 2021, 23:44

В квартире и в офисе в экс-адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в центре Нью-Йорка федеральные агенты провели обыск из-за его сделок в Украине.

Источник: CNN, The New York Times, BBC

Детали: В среду 28 апреля в 6 утра федеральные агенты провели обыски в квартире и в офисе Джулиани на Манхэттене в деле федеральной прокуратуры через поиск компромата на президента США Джо Байдена в Украину, которая продолжается более двух лет.

Отмечается также, что следователи изъяли электронные устройства Джулиани, очевидно, речь идет о телефонах и компьютер.

Издание отмечает, что в США считается необычным проводить обыск у адвокатов, но прецеденты уже были, в частности, против другого адвоката Трампа - Майкла Коэна.

Официально власти об обысках не сообщает.

Напомним: Соратники президента Владимира Зеленского в разговоре с американскими журналистами поделились воспоминаниями о контактах с Джулиани, состоявшихся летом 2019 года. Тогда от Украины ожидали заявлений, которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

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Темы: СШАТрамп


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