Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ліга Чемпіонів: "Манчестер Сіті" долає на виїзді ПСЖ

Середа, 28 квітня 2021, 23:59
Ліга Чемпіонів: Манчестер Сіті долає на виїзді ПСЖ
twitter.com/ManCity

У першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" на виїзді здолав французький ПСЖ з рахунком 2:1.

Поєдинок пройшов у Парижі у середу 28 квітня.

У перші 45 хвилин моментів вистачало біля обох воріт, але забили лише парижани. На 15 хвилині після подачі кутового Маркіньос ударом головою пробив Едерсона - 1:0.

На початку другого тайму Кіліан Мбаппе пасував на Марко Вератті, який не зумів замкнути простріл у порожні ворота. На 65 хвилині англійці відігралися. Після пасу від українця Олександра Зінченка Кевін де Брюйне на майстерність пробив у дальній кут воріт Наваса - 1:1.

На 72 хвилині "Манчестер Сіті" забиває другий гол. Зі штрафного Ріяд Марез пробив через стінку з гравців ПСЖ - 2:1. Через п`ять хвилин ПСЖ залишається у меншості. Пряму червону картку за грубий фол отримав Ідріссе Гуйє.

Багато шансів англійці ПСЖ в атаці вже не дали. Граючи у більшості команда Пепа Гвардіоли дозволила одного разу вдарити по воротах, але м`яч прилетів прямо в руки Едерсону.

Матч-відповідь пройде 4 травня у Манчестері.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: