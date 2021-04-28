Ліга Чемпіонів: "Манчестер Сіті" долає на виїзді ПСЖ

У першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" на виїзді здолав французький ПСЖ з рахунком 2:1.

Поєдинок пройшов у Парижі у середу 28 квітня.

У перші 45 хвилин моментів вистачало біля обох воріт, але забили лише парижани. На 15 хвилині після подачі кутового Маркіньос ударом головою пробив Едерсона - 1:0.

На початку другого тайму Кіліан Мбаппе пасував на Марко Вератті, який не зумів замкнути простріл у порожні ворота. На 65 хвилині англійці відігралися. Після пасу від українця Олександра Зінченка Кевін де Брюйне на майстерність пробив у дальній кут воріт Наваса - 1:1.

На 72 хвилині "Манчестер Сіті" забиває другий гол. Зі штрафного Ріяд Марез пробив через стінку з гравців ПСЖ - 2:1. Через п`ять хвилин ПСЖ залишається у меншості. Пряму червону картку за грубий фол отримав Ідріссе Гуйє.

Багато шансів англійці ПСЖ в атаці вже не дали. Граючи у більшості команда Пепа Гвардіоли дозволила одного разу вдарити по воротах, але м`яч прилетів прямо в руки Едерсону.

Матч-відповідь пройде 4 травня у Манчестері.