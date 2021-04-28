Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ліга Чемпіонів: "Манчестер Сіті" долає на виїзді ПСЖ

Середа, 28 квітня 2021, 23:59
twitter.com/ManCity

У першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" на виїзді здолав французький ПСЖ з рахунком 2:1.

Поєдинок пройшов у Парижі у середу 28 квітня.

У перші 45 хвилин моментів вистачало біля обох воріт, але забили лише парижани. На 15 хвилині після подачі кутового Маркіньос ударом головою пробив Едерсона - 1:0.

На початку другого тайму Кіліан Мбаппе пасував на Марко Вератті, який не зумів замкнути простріл у порожні ворота. На 65 хвилині англійці відігралися. Після пасу від українця Олександра Зінченка Кевін де Брюйне на майстерність пробив у дальній кут воріт Наваса - 1:1.

На 72 хвилині "Манчестер Сіті" забиває другий гол. Зі штрафного Ріяд Марез пробив через стінку з гравців ПСЖ - 2:1. Через п`ять хвилин ПСЖ залишається у меншості. Пряму червону картку за грубий фол отримав Ідріссе Гуйє.

Багато шансів англійці ПСЖ в атаці вже не дали. Граючи у більшості команда Пепа Гвардіоли дозволила одного разу вдарити по воротах, але м`яч прилетів прямо в руки Едерсону.

Матч-відповідь пройде 4 травня у Манчестері.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В офісі та квартирі Джуліані провели обшуки

Вітренко назвав логічним звільнення Коболєва

Сторони ТКГ підтримали ідею встановлення "великоднього перемир’я" – Кравчук

Новини 28 квітня: послаблення карантину в Києві, звільнення Коболєва з "Нафтогазу"

ДБР проводить обшуки у "Кузні на Рибальському" та "Богдан Моторс" – ЗМІ

фото, відео, оновлено від 18:37У Києві проходить марш націоналістів

Усі новини...
футбол
Ліга Чемпіонів: "Реал" та "Челсі" розійшлись миром у першому матчі півфіналу
"Динамо" вперше за п'ять років виграло чемпіонат України
УЄФА пригрозив санкціями клубам нової Суперліги
Останні новини
00:30
Росія і Китай підривають довіру до західних вакцин — звіт ЄС
23:59
Ліга Чемпіонів: "Манчестер Сіті" долає на виїзді ПСЖ
23:44
В офісі та квартирі Джуліані провели обшуки
23:08
Вітренко назвав логічним звільнення Коболєва
22:43
Туреччина підписала угоду на закупівлю 50 млн доз "Спутника V"
22:22
Українська делегація ПАРЄ відреагувала на санкції проти свого депутата
21:56
Новини економіки: звільнення Коболєва, земля перейде "на місця"
21:40
Угорщина не планує висилати російських дипломатів через вибухи в Чехії
21:31
Сторони ТКГ підтримали ідею встановлення "великоднього перемир’я" – Кравчук
21:19
Новини 28 квітня: послаблення карантину в Києві, звільнення Коболєва з "Нафтогазу"
Усі новини...