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Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" побеждает на выезде ПСЖ

Среда, 28 апреля 2021, 23:59
Лига Чемпионов: Манчестер Сити побеждает на выезде ПСЖ

В первом матче полуфинала Лиги Чемпионов английский "Манчестер Сити" на выезде одолел французский ПСЖ со счетом 2:1.

Поединок прошел в Париже в среду 28 апреля.

В первые 45 минут моментов хватало возле обоих ворот, но забили только парижане. На 15 минуте после подачи углового Маркиньос ударом головой пробил Эдерсона - 1:0.

В начале второго тайма Килиан Мбаппе подходил на Марко Вератти, не сумел замкнуть прострел в пустые ворота. На 65 минуте англичане отыгрались. После паса от украинца Александра Зинченко Кевин де Брюйне на мастерство пробил в дальний угол ворот Наваса - 1:1.

На 72 минуте "Манчестер Сити" забивает второй гол. Со штрафного Рияд Марез пробил через стенку с игроков ПСЖ - 2:1. Через пять минут ПСЖ остается в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Идрисса Гуйе.

Многие шансов англичане ПСЖ в атаке уже не дали. Играя в большинстве, команда Пепа Гвардиолы позволила один раз ударить по воротам, но мяч прилетел прямо в руки Эдерсон.

Ответный матч пройдет 4 мая во Манчестере.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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