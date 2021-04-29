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Росія і Китай підривають довіру до західних вакцин — звіт ЄС

Четвер, 29 квітня 2021, 00:30
Росія і Китай підривають довіру до західних вакцин — звіт ЄС

Росія і Китай інтенсивно просувають свої вакцини проти COVID-19, та їхня "вакцинна дипломатія" поєднується з дезінформацією та маніпуляціями – аби підірвати довіру до західних вакцин, інститутів ЄС і західноєвропейських стратегій вакцинації.

Джерело: звіт Європейської служби зовнішніх справ

Деталі: Зазначається, що і Росія, і Китай використовують контрольовані державою ЗМІ і соціальні мережі, включаючи офіційні дипломатичні акаунти.

До російської кампанії з просування вакцини Sputnik V залучені  державні органи, державні компанії та державні ЗМІ. Російські офіційні особи не тільки просувають Sputnik V, а й використовують дезінформацію, щоб звинуватити Захід і ЄС в саботажі російської вакцини.

Прокремлівські ЗМІ, зокрема й офіційний акаунт Sputnik V в Twitter, намагалися підірвати довіру суспільства до Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) – поставити під сумнів його процедури та політичну неупередженість. Як зазначається, посіявши недовіру до ЕМА, в Росії прагнуть підірвати і фрагментувати загальноєвропейський підхід до забезпечення поставок вакцин.

Повідомлення з контрольованих державою ЗМІ Росії в основному зосереджені на просуванні Sputnik V, наклепі на західні вакцини і звинуваченні ЄС в його невдалій вакцинації або боротьбі з COVID-19.  Однак існують також повідомлення,  націлені на окремі уряди або місцеві ситуації. Їхній фокус включає:

  • звинувачення українського уряду в "геноциді" за його відмову купити Sputnik V;
  • висока оцінка дій білоруського уряду з боротьби з COVID-19, включаючи співробітництво Москви та Мінська;
  • критика Грузії за рішення використовувати вакцини, надані COVAX, а не Sputnik V, і звинувачення Тбілісі в замовленнях з Заходу.

Китай продовжує просувати свої вакцини як "глобальне суспільне благо", спираючись на доступність і стабільні поставки китайських вакцин і представляючи їх як більш підходящі для країн, що розвиваються, а також Західних Балкан.

Загальний посил, який розповсюджується китайськими державними ЗМІ, полягає в тому, що західні країни політизують вакцини і вносять свій внесок в "вакцинний розрив", тим самим підкреслюючи різницю між китайським і західним підходами. Ця оповідь перемежовується негативними повідомленнями про процес вакцинації в ЄС, звинуваченнями в накопиченні вакцин за рахунок бідніших країн і неправильному поводженні з вакциною AstraZeneca.

У державних ЗМІ Китаю спостерігається спроба звинуватити "західні ЗМІ" в нібито подвійних стандартах і відсутності професіоналізму  у висвітленні інформації про китайські вакцини.

Нагадаємо: У березні повідомлялося, що російські спецслужби розгорнули кампанію з дискредитації американських вакцин від коронавірусу Pfizer Inc. та інших західних вакцин.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяРосіяКитай
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