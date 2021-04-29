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Россия и Китай подрывают доверие к западным вакцинам — отчет ЕС

Четверг, 29 апреля 2021, 00:30

Россия и Китай активно продвигают свои вакцины против COVID-19, но их "вакцинная дипломатия" сочетается с дезинформацией и манипуляциями - чтобы подорвать доверие к западным вакцин, институтам ЕС и западноевропейским стратегиям вакцинации.

Источник: отчет Европейской службы внешних дел

Детали: Отмечается, что и Россия, и Китай используют контролируемые государством СМИ и социальные сети, включая официальные дипломатические аккаунты.

К российской кампании по продвижению вакцины Sputnik V привлечены государственные органы, государственные компании и государственные СМИ. Российские официальные лица не только продвигают Sputnik V, но и используют дезинформацию, чтобы обвинить Запад и ЕС в саботаже российской вакцины.

Прокремлевские СМИ, в том числе и официальный аккаунт Sputnik V в Twitter, пытались подорвать доверие общества к Европейскому агентству по лекарственным средствам (ЕМА) - поставить под сомнение его процедуры и политическую беспристрастность. Как отмечается, посеяв недоверие к ЕМА, в России стремятся подорвать и фрагментировать общеевропейский подход к обеспечению поставок вакцин.

Сообщение из контролируемых государством СМИ России в основном сосредоточены на продвижении Sputnik V, клевете на западные вакцины и обвинении ЕС в его неудачной вакцинации или борьбе с COVID-19. Однако существуют также сообщения, нацеленные на отдельные правительства или местные ситуации. Их фокус включает:

  • обвинение украинского правительства в "геноциде" за его отказ купить Sputnik V;
  • высокую оценку действий белорусского правительства по борьбе с COVID-19, включая сотрудничество Москвы и Минска;
  • критику Грузии за решение использовать вакцины, предоставленные COVAX, а не Sputnik V, и обвинения Тбилиси в заказах с Запада.

Китай продолжает продвигать свои вакцины как "глобальное общественное благо", опираясь на доступность и стабильные поставки китайских вакцин и представляя их как более подходящие для развивающихся стран, а также Западных Балкан.

Общий посыл, который распространяется китайскими государственными СМИ, заключается в том, что западные страны политизируют вакцины и вносят свой вклад в "вакцинный разрыв", тем самым подчеркивая разницу между китайским и западным подходами. Это повествование перемежается негативными сообщениями о процессе вакцинации в ЕС, обвинениями в накоплении вакцин за счет бедных стран и неправильном обращении с вакциной AstraZeneca.

В государственных СМИ Китая наблюдается попытка обвинить "западные СМИ" в якобы двойных стандартах и ​​отсутствии профессионализма в освещении информации о китайских вакцинах.

Напомним: В марте сообщалось, что российские спецслужбы развернули кампанию по дискредитации американских вакцин от коронавируса Pfizer Inc. и других западных вакцин.

Темы: вакцинацияРосcияКитай


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