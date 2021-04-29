Британія купить ще 60 мільйонів доз Pfizer

Велика Британія закупить ще 60 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Pfizer / BioNTech.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Метта Генкока

Деталі: За словами Генкока, ці додаткові 60 млн доз необхідні, щоб захистити прогрес країни з вакцинування. Повідомляється, що досі найбільшим ризиком для розгортання вакцинації в Великобританії є новий варіант коронавірусу.

Зазначається, що до середини-кінця літа мільйони людей у Британії отримають по два щеплення або AstraZeneca, або Pfizer, і тоді питання буде полягати в тому, чи вводити іншу вакцину як бустерну.

Ця угода більш ніж подвоїть поставки вакцини в країну перед програмою ревакцинації в кінці цього року. Наразі Великобританія замовила 100 млн доз Pfizer.

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