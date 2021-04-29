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Британія купить ще 60 мільйонів доз Pfizer

Четвер, 29 квітня 2021, 02:20
Британія купить ще 60 мільйонів доз Pfizer

Велика Британія закупить ще 60 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Pfizer / BioNTech.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Метта Генкока

Деталі:  За словами Генкока, ці додаткові 60 млн доз необхідні, щоб захистити прогрес країни з вакцинування. Повідомляється, що досі найбільшим ризиком для розгортання вакцинації в Великобританії є новий варіант коронавірусу.

Зазначається, що до середини-кінця літа мільйони людей у Британії отримають по два щеплення або AstraZeneca, або Pfizer, і тоді питання буде полягати в тому, чи вводити іншу вакцину як бустерну.

Ця угода більш ніж подвоїть поставки вакцини в країну перед програмою ревакцинації в кінці цього року. Наразі Великобританія замовила 100 млн доз Pfizer.

Нагадаємо:

  • Нині у Британії схвалено використання трьох вакцин: Moderna, Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.
  • 8 грудня у Британії почали масову вакцинацію проти коронавірусу.
  • Станом на 29 квітня 51% британців отримали одну дозу вакцини, 20% - повністю щеплені.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіявакцинація
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