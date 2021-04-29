Британія купить ще 60 мільйонів доз Pfizer
Велика Британія закупить ще 60 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Pfizer / BioNTech.
Джерело: Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Метта Генкока
Деталі: За словами Генкока, ці додаткові 60 млн доз необхідні, щоб захистити прогрес країни з вакцинування. Повідомляється, що досі найбільшим ризиком для розгортання вакцинації в Великобританії є новий варіант коронавірусу.
Зазначається, що до середини-кінця літа мільйони людей у Британії отримають по два щеплення або AstraZeneca, або Pfizer, і тоді питання буде полягати в тому, чи вводити іншу вакцину як бустерну.
Ця угода більш ніж подвоїть поставки вакцини в країну перед програмою ревакцинації в кінці цього року. Наразі Великобританія замовила 100 млн доз Pfizer.
Нагадаємо:
- Нині у Британії схвалено використання трьох вакцин: Moderna, Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.
- 8 грудня у Британії почали масову вакцинацію проти коронавірусу.
- Станом на 29 квітня 51% британців отримали одну дозу вакцини, 20% - повністю щеплені.