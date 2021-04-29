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Великобритания купит еще 60 миллионов доз Pfizer

Четверг, 29 апреля 2021, 02:20

Великобритания закупит еще 60 млн доз вакцины против коронавируса Pfizer / BioNTech.

Источник: Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока

Детали: По словам Хэнкока, эти дополнительные 60 млн доз необходимы, чтобы защитить прогресс страны по вакцинации. Сообщается, что до сих пор самым большим риском для развертывания вакцинации в Великобритании является новый вариант коронавируса.

Отмечается, что к середине-концу лета миллионы людей в Британии получат по две прививки или AstraZeneca, или Pfizer, и тогда вопрос будет заключаться в том, вводить ли другую вакцину как бустерную.

Это соглашение более чем удвоит поставки вакцины в страну перед программой ревакцинации в конце этого года. Сейчас Великобритания заказала 100 млн доз Pfizer.

Напомним:

  • Сейчас в Британии одобрено использование трех вакцин: Moderna, Pfizer / BioNTech и AstraZeneca.
  • 8 декабря в Британии начали массовую вакцинацию против коронавируса.
  • По состоянию на 29 апреля 51% британцев получили одну дозу вакцины, 20% - полностью привиты.

Темы: Британиявакцинация


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