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Регіональне бюро ВООЗ: Пандемія не закінчилася — вона прискорюється

Четвер, 29 квітня 2021, 04:17

Пандемія COVID-19 не лише не закінчилася, а й прискорюється – заявила директорка Панамериканської організації охорони здоров'я Карисса Етьєн.

Джерело: Reuters з посиланням заяву Етьєн

Пряма мова: "Наш регіон все ще знаходиться у хватці цієї пандемії ... в декількох країнах Південної Америки пандемія в перші чотири місяці цього року була гірша, ніж та, з якою ми зіштовхнулися в 2020 році.

Ми зможемо подолати цю пандемію тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів. Ця пандемія не лише не закінчилася, але й прискорюється".

Нагадаємо: Станом на  26 квітня у світі зафіксували 149,3 млн випадків COVID-19. Померли 3,1 млн людей. Хворіють на коронавірус 18,7 млн людей у світі. Одужали – 127,4 млн.

Теми: коронавірус


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