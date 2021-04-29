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Региональное бюро ВОЗ: Пандемия не закончилась — она ускоряется

Четверг, 29 апреля 2021, 04:17
Региональное бюро ВОЗ: Пандемия не закончилась — она ускоряется

Пандемия COVID-19 не только не закончилась, но и ускоряется - заявила директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен.

Источник: Reuters со ссылкой заявление Этьен

Прямая речь: "Наш регион все еще находится в хватке этой пандемии... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем та, с которой мы столкнулись в 2020 году.

Мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мероприятий. Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется".

Напомним: По состоянию на 26 апреля в мире зафиксировали 149,3 млн случаев COVID-19. Умерли 3,1 млн человек. Болеют коронавирусом 18,7 млн людей в мире. Выздоровели - 127,4 млн.

Темы: коронавирус
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