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Байден вперше звернувся до обох палат Конгресу — згадав білу расу і Росію

Четвер, 29 квітня 2021, 06:08
Байден вперше звернувся до обох палат Конгресу — згадав білу расу і Росію
The New York Times

Президент США Джо Байден виступив із першим на посаді зверненням до обох палат Конгресу США за підсумками 100 днів роботи в Білому домі.

Джерело: The Guardian, "Укрінформ"

Деталі: Байден сказав, що США не підтримають порушення прав людини і нападу на демократичні свободи. Зокрема, він заявив: "Я відповів прямо і пропорційно на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес - і вони зробили те й інше". Мова йде про запроваджені санкції.

Байден назвав тероризм переваги білої раси найбільшою терористичною загрозою для країни і закликав усіх американців об’єднатися, щоби "зцілити душу нації".

"Я хочу, щоб ви знали, що ваш президент підтримує вас", - сказав Байден транс-спільноті. The Guardian зазначає, що це одна з найбільш прямих заяв на підтримку трансгендерів, яку будь-коли висловлював американський президент, і що це найменше, чого можна було очікувати від Байдена сьогодні.

За словами Байдена, він збирається реформувати корпоративні податки, щоб корпорації виплачували свою справедливу частку - і допомогли оплачувати державні інвестиції, від яких виграє їх бізнес.

Байден обіцяє збільшити фінансування науки, технологій та медицини.

Крім того, він нагадав, що тепер кожен у США має право вакцинуватися від COVID-19.

Нагадаємо: 20 січня Байден обійняв посаду президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденСША
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