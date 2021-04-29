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Байден впервые обратился к обеим палатам Конгресса — упомянул белую расу и Россию

Четверг, 29 апреля 2021, 06:08
Байден впервые обратился к обеим палатам Конгресса — упомянул белую расу и Россию
The New York Times

Президент США Джо Байден выступил с первым на посту обращением к обеим палатам Конгресса США по итогам 100 дней работы в Белом доме.

Источник: The Guardian, "Укринформ"

Детали: Байден сказал, что США не поддержат нарушения прав человека и нападения на демократические свободы. В частности, он заявил: "Я ответил прямо и пропорционально на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - и они сделали и то, и другое". Речь идет о введенных санкциях.

Байден назвал терроризм превосходства белой расы самой террористической угрозой для страны и призвал всех американцев объединиться, чтобы "исцелить душу нации".

"Я хочу, чтоб вы знали, что ваш президент поддерживает вас", - сказал Байден транс-сообществу. The Guardian отмечает, что это одно из самых прямых заявлений в поддержку трансгендеров, которое когда-либо высказывал американский президент, и это наименьшее, что можно ожидать от Байдена сегодня.

По словам Байдена, он собирается реформировать корпоративные налоги, чтобы корпорации выплачивали свою справедливую долю - и помогли оплачивать государственные инвестиции, от которых выиграет их бизнес.

Байден обещает увеличить финансирование науки, технологий и медицины.

Кроме того, он напомнил, что теперь каждый в США имеет право вакцинироваться от COVID-19.

Напомним: 20 января Байден вступил в должность президента США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденСША
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