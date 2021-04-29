Україна опинилася на шостому місці у світі за щоденною смертністю від COVID-19

За добу 27 квітня у світі виявили 885 604 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 379 459 нових заражень – в Індії, 77 266 – у Бразилії, 56 604 – у США.

Крім того, 40 444 хворих у Туреччині, 31 539 – у Франції.

Україна, де 9 590 хворих, знаходиться на 11 місці у світі – між Італією (13 385) та Польщею (8 895). Серед європейських країн Україна – на 4 місці за цим показником.

Померли за добу 15 284 людини у світі. Більше було 28 січня, коли зафіксували 16 372 смерті. За щоденною смертністю Україна шоста у світі і друга в Європі.

Одужали за час пандемії 128,2 млн осіб, хворіють – 18,7 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 27 квітня в Україні: