Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна опинилася на шостому місці у світі за щоденною смертністю від COVID-19

Четвер, 29 квітня 2021, 06:50

За добу 27 квітня у світі виявили 885 604 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 379 459 нових заражень – в Індії,  77 266 – у Бразилії,  56 604 – у США.

Крім того, 40 444 хворих у Туреччині, 31 539 – у Франції.

Україна, де 9 590 хворих, знаходиться на 11 місці у світі – між Італією (13 385) та Польщею (8 895).  Серед європейських країн Україна – на 4 місці за цим показником.

 

Померли за добу 15 284 людини у світі. Більше було 28 січня, коли зафіксували 16 372 смерті. За щоденною смертністю Україна шоста у світі і друга в Європі.

Одужали за час пандемії 128,2 млн осіб, хворіють – 18,7 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 27 квітня в Україні:

  • зафіксували 9 590 нових випадків COVID-19;
  • помер 441 хворий;
  • одужали 20 062 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Арестович: Російський посадовець у ТКГ визнав територіальну цілісність України

Байден збирається на зустрічі з Путіним говорити про Україну — радник президента США

Росія і Китай підривають довіру до західних вакцин — звіт ЄС

В офісі та квартирі Джуліані провели обшуки

Вітренко назвав логічним звільнення Коболєва

Новини 28 квітня: послаблення карантину в Києві, звільнення Коболєва з "Нафтогазу"

Усі новини...
коронавірус
Регіональне бюро ВООЗ: Пандемія не закінчилася — вона прискорюється
Зеленський звернувся до глав церков по допомогу
Ще кілька регіонів ось-ось послаблять карантин – Шмигаль
Останні новини
06:50
Україна опинилася на шостому місці у світі за щоденною смертністю від COVID-19
06:08
Байден вперше звернувся до обох палат Конгресу — згадав білу расу і Росію
05:18
Нацрада оштрафувала “Наш” і “Ньюзван”
04:17
Регіональне бюро ВООЗ: Пандемія не закінчилася — вона прискорюється
03:21
Арестович: Російський посадовець у ТКГ визнав територіальну цілісність України
02:20
Британія купить ще 60 мільйонів доз Pfizer
01:18
Байден збирається на зустрічі з Путіним говорити про Україну — радник президента США
00:30
Росія і Китай підривають довіру до західних вакцин — звіт ЄС
23:59
Ліга Чемпіонів: "Манчестер Сіті" долає на виїзді ПСЖ
23:44
В офісі та квартирі Джуліані провели обшуки
Усі новини...