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Украина оказалась на шестом месте в мире по ежедневной смертности от COVID-19

Четверг, 29 апреля 2021, 06:50

За сутки 27 апреля в мире обнаружили 885 604 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 379 459 новых заражений - в Индии, 77 266 - в Бразилии, 56604 - в США.

Кроме того, 40 444 больных в Турции, 31539 - во Франции.

Украина, где 9590 больных, находится на 11 месте в мире - между Италией (13385) и Польшей (8895). Среди европейских стран Украина - на 4 месте по этому показателю.

 

Умерли за сутки 15 284 человека в мире. Больше было 28 января, когда зафиксировали 16 372 смерти. По ежедневной смертности Украина шестая в мире и вторая в Европе.

Выздоровели за время пандемии 128,2 млн человек, болеют - 18,7 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 27 апреля в Украине:

  • зафиксировали 9 590 новых случаев COVID-19;
  • умер 441 больной;
  • выздоровели 20 062 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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