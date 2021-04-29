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COVID в Україні: 11 627 осіб захворіли, 387 хворих померли 

Четвер, 29 квітня 2021, 08:16
COVID в Україні: 11 627 осіб захворіли, 387 хворих померли 

За добу 28 квітня в Україні діагностували 11 627 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 387 хворих померли, а 18 442 особи одужали.

Джерело: дані моніторингу РНБО і міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: На цей час в Україні коронавірус мають 380 354 особи. З усіх 2 059 465 осіб, у яких виявили коронавірус із березня 2020 року, 1 635 333 особи одужали, 43 778 осіб померли. 

Найбільше нових випадків коронавірусного захворювання у середу виявили в Харківській (1 203) та Дніпропетровській (1 021) областях, місті Київ (940), Донецькій (809), Львівській (667) та Полтавській (666) областях. 

Летальних випадків найбільше зафіксували у Дніпропетровській (42), Одеській (34), Харківській (33) областях, Києві (30), Донецькій (27) і Київській (26) областях. 

Госпіталізували за минулу добу 3 096 осіб.

 

Тестувань 28 квітня зробили 93 463: методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395.

Нагадаємо: Україна 28 квітня була на 11 місці у світі та на 4 місці в Європі за приростом хворих на COVID за добу, а за добовою смертністю від коронавірусу була 6-ю у світі і 2-ю в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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