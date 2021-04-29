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COVID в Украине: 11 627 человек заболели, 387 больных умерли

Четверг, 29 апреля 2021, 08:16
COVID в Украине: 11 627 человек заболели, 387 больных умерли

За сутки 28 апреля в Украине диагностировали 11 627 случаев заболевания COVID-19, при этом 387 больных умерли, а 18 442 человека выздоровели.

Источник: данные мониторинга СНБО и министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В настоящее время в Украине коронавирус имеют 380 354 человека. Из всех 2 059 465 человек, у которых обнаружили коронавирус с марта 2020 года, 1 635 333 человека выздоровели, 43 778 человек скончались.

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни в среду обнаружили в Харьковской (1 203) и Днепропетровской (1 021) областях, городе Киев (940), Донецкой (809), Львовской (667) и Полтавской (666) областях.

Летальных случаев больше всего зафиксировали в Днепропетровской (42), Одесской (34), Харьковской (33) областях, Киеве (30), Донецкой (27) и Киевской (26) областях.

Госпитализировали за прошедшие сутки 3 096 человек.

 

Тестирований 28 апреля сделали 93 463: методом ПЦР – 41 499, методом ИФА – 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 395.

Напомним: Украина 28 апреля была на 11 месте в мире и на 4 месте в Европе по приросту больных COVID за сутки, а за суточной смертностью от коронавируса была 6-й в мире и 2-й в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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