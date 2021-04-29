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В Україні збільшили кількість щеплень за день до 70 тисяч

Четвер, 29 квітня 2021, 08:41

За добу 28 квітня в України зробили 70 469 щеплень проти COVID-19, одна людина отримала другу дозу вакцини. 

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова  

Деталі: Це найбільша кількість вакцинацій за один день з початку кампанії з імунізації проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні.

Досі рекордними були 21 892 щеплень 8 квітня. 

Напередодні, 27 квітня, зробили 17 018 щеплень.

 

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 629 184 щеплень. Першу дозу вакцини отримали 629 182 особи, обидві дози вакцини – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019


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