В Україні збільшили кількість щеплень за день до 70 тисяч
Четвер, 29 квітня 2021, 08:41
За добу 28 квітня в України зробили 70 469 щеплень проти COVID-19, одна людина отримала другу дозу вакцини.
Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова
Деталі: Це найбільша кількість вакцинацій за один день з початку кампанії з імунізації проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні.
Досі рекордними були 21 892 щеплень 8 квітня.
Напередодні, 27 квітня, зробили 17 018 щеплень.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 629 184 щеплень. Першу дозу вакцини отримали 629 182 особи, обидві дози вакцини – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).