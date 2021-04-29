За добу 28 квітня в України зробили 70 469 щеплень проти COVID-19, одна людина отримала другу дозу вакцини.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Це найбільша кількість вакцинацій за один день з початку кампанії з імунізації проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні.

Досі рекордними були 21 892 щеплень 8 квітня.

Напередодні, 27 квітня, зробили 17 018 щеплень.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 629 184 щеплень. Першу дозу вакцини отримали 629 182 особи, обидві дози вакцини – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).