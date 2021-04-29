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В Україні збільшили кількість щеплень до 70 тисяч за день

Четвер, 29 квітня 2021, 08:41
В Україні збільшили кількість щеплень до 70 тисяч за день

За добу 28 квітня в України зробили рекордні 70 469 щеплень проти COVID-19, одна людина отримала другу дозу вакцини. 

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова, НСЗУ і vaccination.covid19.gov.ua

Деталі: Це найбільша кількість вакцинацій за один день з початку кампанії з імунізації проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні.

Досі рекордними були 21 892 щеплень 8 квітня. 

Напередодні, 27 квітня, зробили 17 018 щеплень.

 
НСЗУ

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 629 184 щеплень. Першу дозу вакцини отримали 629 182 особи, обидві дози вакцини – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

У цю середу щеплення проводили 267 мобільних бригад із імунізації та 1 693 пункти щеплення.

Найбільше щеплень за минулу добу зробили у Києві (7 736), Харківській (6 234), Дніпропетровській (5 791), Київській (5 685), Полтавській (5 640), Вінницькій (4 015), Львівській (3 889) областях. 

Найменше вакцин вкололи в Луганській (539) та Івано-Франківській (916) областях. 

 

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 501 690 людей.

Пряма мова головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка: "Вчора в Україні було зроблено понад 70 тисяч щеплень проти COVID-19. Це рекордна кількість за весь період з початку вакцинальної кампанії. 

Наша система охорони здоров'я показала, що ми готові швидко вакцинувати велику кількість українців. З прибуттям нових партій вакцин ми будемо нарощувати темпи імунізації".

Цьому передувало: На початку квітня голова МОЗ заявив про наміри пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу й коронавірусної хвороби і забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. 

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019
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