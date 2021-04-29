В Украине увеличили количество прививок до 70 тысяч за день

За сутки 28 апреля в Украине сделали 70 469 прививок против COVID-19, один человек получил вторую дозу вакцины.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Это наибольшее количество вакцинаций за один день с начала кампании по иммунизации против коронавируса SARS CoV 2 в Украине.

До сих пор рекордными были 21 892 прививок 8 апреля.

Накануне, 27 апреля, сделали 17 018 прививок.

В эту среду прививки проводили 267 мобильных бригад по иммунизации и 1 693 прививочных пункта.

Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 629 184 прививок. Первую дозу вакцины получили 629 182 человека, обе дозы вакцины – 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).