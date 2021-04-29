В Украине увеличили количество прививок до 70 тысяч за день
За сутки 28 апреля в Украине сделали рекордные 70 469 прививок против COVID-19, один человек получил вторую дозу вакцины.
Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова, НСЗУ и vaccination.covid19.gov.ua
Детали: Это наибольшее количество вакцинаций за один день с начала кампании по иммунизации против коронавируса SARS CoV 2 в Украине.
До сих пор рекордными были 21 892 прививок 8 апреля.
Накануне, 27 апреля, сделали 17 018 прививок.
Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 629 184 прививок. Первую дозу вакцины получили 629 182 человека, обе дозы вакцины – 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
В эту среду прививки проводили 267 мобильных бригад по иммунизации и 1 693 прививочных пункта.
Больше всего прививок за прошедшие сутки сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791), Киевской (5 685), Полтавской (5 640), Винницкой (4 015), Львовской (3 889) областях.
Меньше всего вакцин вкололи в Луганской (539) и Ивано-Франковской (916) областях.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек.
Прямая речь главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко: "Вчера в Украине было произведено более 70 тысяч прививок против COVID-19. Это рекордное количество за весь период с начала прививочной кампании.
Наша система здравоохранения показала, что мы готовы быстро вакцинировать большое количество украинцев. С прибытием новых партий вакцин мы будем наращивать темпы иммунизации".
Этому предшествовало: В начале апреля глава Минздрава заявил о намерениях ускорить темпы вакцинации против коронавируса и коронавирусной болезни и обеспечить возможность прививания 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года.
Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине
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