За добу ворог 15 разів порушив режим тиші: поранення отримав один боєць

Протягом минулої доби 28 квітня в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, український боєць отримав поранення.

Джерело: ранкове зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Зокрема, у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки російські загарбники двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Водяного окупанти шість разів відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Золоте-4 – з ручних протитанкових гранатометів.

Зі стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

Вказано, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 29 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Павлополя – ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.