Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За добу ворог 15 разів порушив режим тиші: поранення отримав один боєць

Четвер, 29 квітня 2021, 09:16

Протягом минулої доби 28 квітня в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, український боєць отримав поранення.

Джерело: ранкове зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Зокрема, у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки російські загарбники двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Водяного окупанти шість разів відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Золоте-4 – з ручних протитанкових гранатометів.

Зі стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого -  задовільний.

Вказано, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 29 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Павлополя – ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Українська правда
Теми: війнаООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні збільшили кількість щеплень до 70 тисяч за день

Головні новини середи і ночі: обшуки в Джуліані через справи в Україні, “великоднє перемир’я”

Арестович: Російський посадовець у ТКГ визнав територіальну цілісність України

Байден збирається на зустрічі з Путіним говорити про Україну — радник президента США

Росія і Китай підривають довіру до західних вакцин — звіт ЄС

В офісі та квартирі Джуліані провели обшуки

Усі новини...
війна
Сторони ТКГ підтримали ідею встановлення "великоднього перемир’я" – Кравчук
Прокуратура показала фото військового авто, яке підірвалось на Донбасі
Кремль поки не отримував пропозиції Зеленського про зустріч із Путіним у Ватикані - Пєсков
Останні новини
09:40
Блінкен радить союзникам не купувати російську зброю, щоб не потрапити під санкції
09:26
МЗС Болгарії викликало російського посла
09:21
Офіційний курс: гривня дещо ослабла до долара
09:16
За добу ворог 15 разів порушив режим тиші: поранення отримав один боєць
09:00
У США назвали зміни в "Нафтогазі" порушенням принципів корпоративного управління
08:41
В Україні збільшили кількість щеплень до 70 тисяч за день
08:16
COVID в Україні: 11 627 осіб захворіли, 387 хворих померли 
08:00
Головні новини середи і ночі: обшуки в Джуліані через справи в Україні, “великоднє перемир’я”
07:30
Китай запустив перший модуль нової космічної станції
06:50
Україна опинилася на шостому місці у світі за щоденною смертністю від COVID-19
Усі новини...