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За сутки враг 15 раз нарушил режим тишины: ранен боец

Четверг, 29 апреля 2021, 09:16
За сутки враг 15 раз нарушил режим тишины: ранен боец

За прошедшие сутки 28 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, украинский боец ​​получил ранения.

Источник: утренняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: В частности, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки российские захватчики дважды совершили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку Водяного оккупанты шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.

Из стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Указано, что на обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 29 апреля с стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Украинская правда
Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе
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