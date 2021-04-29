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У Києві за добу додалося 940 хворих на COVID-19

Четвер, 29 квітня 2021, 10:25
У Києві за добу додалося 940 хворих на COVID-19

Протягом минулої доби в Києві зафіксували 940 нових випадків захворювання на коронавірус, померли 30 людей, 784 пацієнти одужали.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За добу захворіли 548 жінок віком від 18 до 92 років та 22 дівчинки від 25 днів до 17 років, а також 355 чоловіків віком від 18 до 94 років та 15 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Госпіталізували 86 хворих на коронавірус

Ще 255 людей потрапили до лікарень з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили Дарницькому (180), Солом‘янському (154) та Шевченківському (142) районах столиці.

 

Загалом у Києві від початку пандемії зафіксовано 194 630 випадків коронавірусу, 4567 мешканців столиці померли, 122 831 киянин подолав коронавірус.

Нагадаємо: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Києву вийти з "червоної" зони та послабити карантин з 1 травня. Місто перейде у "жовту" зону.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївCovid-2019
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