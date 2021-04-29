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В Киеве за сутки добавилось 940 больных COVID-19

Четверг, 29 апреля 2021, 10:25
В Киеве за сутки добавилось 940 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 940 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 30 человек, 784 пациента выздоровели.

Источник: глава столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: За сутки заболели 548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 22 девочки от 25 дней до 17 лет, а также 355 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет и 15 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Госпитализировали 86 больных коронавирусом.

Еще 255 человек попали в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (180), Соломенском (154) и Шевченковском (142) районах столицы.

 

Всего в Киеве с начала пандемии зафиксировано 194 630 случаев коронавируса, 4567 жителей столицы умерли, 122831 киевлянин преодолел коронавирус.

Напомним: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила Киеву выйти из "красной" зоны и ослабить карантин с 1 мая. Город перейдет в "желтую" зону.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиевCovid-2019
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