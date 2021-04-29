В Україні ще одна область стала "жовтою"
Четвер, 29 квітня 2021, 11:04
Вінницька область, яка ще 28 квітня була у "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки, перейшла до "жовтої" зони.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Наразі у "жовтій" зоні перебувають 7 регіонів – Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
"Червоними" ще залишаються Київ і Київська область, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Решта регіонів у "помаранчевій" зоні.
Передісторія:
- З 26 квітня вийшла з "червоної зони" Львівська область.
- З 1 травня карантин послаблюють у Києві. Відновить роботу наземний і підземний громадський транспорт, заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.
Українська правда