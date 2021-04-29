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В Україні ще одна область стала "жовтою"

Четвер, 29 квітня 2021, 11:04
В Україні ще одна область стала жовтою
Фото rv.gov.ua

Вінницька область, яка ще 28 квітня була у "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки, перейшла до "жовтої" зони.  

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Наразі у "жовтій" зоні перебувають 7 регіонів – Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

 
Інфографіка моз

"Червоними" ще залишаються Київ і Київська область, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Решта регіонів у "помаранчевій" зоні.

Передісторія: 

  • З 26 квітня вийшла з "червоної зони" Львівська область.   
  • З 1 травня карантин послаблюють у Києві. Відновить роботу наземний і підземний громадський транспорт, заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинМОЗВінницька область
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