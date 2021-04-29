В Україні ще одна область стала "жовтою"

Вінницька область, яка ще 28 квітня була у "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки, перейшла до "жовтої" зони.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Наразі у "жовтій" зоні перебувають 7 регіонів – Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Інфографіка моз

"Червоними" ще залишаються Київ і Київська область, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Решта регіонів у "помаранчевій" зоні.

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