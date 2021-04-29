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В Украине еще одна область стала "желтой"

Четверг, 29 апреля 2021, 11:04
В Украине еще одна область стала желтой
Фото rv.gov.ua

Винницкая область, которая еще 28 апреля была в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности, перешла в "желтую" зону.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Сейчас в "желтой" зоне находятся 7 регионов – Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. 

 
Инфографика МОЗ

"Красными" еще остаются Киев и Киевская область, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. 

Остальные регионы в "оранжевой" зоне.

Предыстория: 

  • С 26 апреля Львовская область вышла из "красной зоны".
  • С 1 мая карантин ослабляют в Киеве. Восстанавит работу наземный и подземный общественный транспорт, учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинМинздравВинницкая область
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