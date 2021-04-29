В Украине еще одна область стала "желтой"

Винницкая область, которая еще 28 апреля была в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности, перешла в "желтую" зону.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Сейчас в "желтой" зоне находятся 7 регионов – Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Инфографика МОЗ

"Красными" еще остаются Киев и Киевская область, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Остальные регионы в "оранжевой" зоне.

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