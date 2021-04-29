В Украине еще одна область стала "желтой"
Четверг, 29 апреля 2021, 11:04
Винницкая область, которая еще 28 апреля была в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности, перешла в "желтую" зону.
Источник: данные Министерства здравоохранения
Детали: Сейчас в "желтой" зоне находятся 7 регионов – Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
"Красными" еще остаются Киев и Киевская область, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Остальные регионы в "оранжевой" зоне.
Предыстория:
- С 26 апреля Львовская область вышла из "красной зоны".
- С 1 мая карантин ослабляют в Киеве. Восстанавит работу наземный и подземный общественный транспорт, учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.
Украинская правда