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Умовним терміном відбувся львів’янин, який вистрілив у голову охоронцю Різдвяного ярмарку

Четвер, 29 квітня 2021, 11:06
Умовним терміном відбувся львів’янин, який вистрілив у голову охоронцю Різдвяного ярмарку

Галицький районний суд Львова визнав винним у хуліганстві 45-річного львів’янина, що вистрілив у голову охоронцю Різдвяного ярмарку, однак призначив йому умовний термін.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Згідно з матеріалами справи, ввечері 11 січня 2021 року між другом 45-річного львів’янина та охоронцем Різдвяного ярмарку на проспекті Свободи виник конфлікт, почалась шарпанина. Як розповів обвинувачений у суді, побачивши це, він один раз вистрілив у повітря, а потім кілька разів у бік охоронця.

Чоловік стверджує, що не мав наміру завдати травм охоронцю, бо це "іграшковий пістолет", хотів лише його налякати, щоб припинити конфлікт. Йдеться про револьвер Флобера.

Після цього 33-річного охоронця госпіталізували у лікарню, медики протягом години діставали кулю з голови чоловіка. Медики повідомляли, що, на щастя, вона зачепила лише м’які тканини та не пробила череп.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, а також відшкодував завдану шкоду охоронцеві ярмарку.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала 44-річного львів’янина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 ККУ (Хуліганство).

Йому призначили чотири роки тюрми, однак звільнили від відбування цього покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Українська правда
Теми: Львівкриміналсуд
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