Условный срок получил львовянин, выстреливший в голову охраннику Рождественской ярмарки

Галицкий районный суд Львова признал виновным в хулиганстве 45-летнего львовянина, который выстрелил в голову охраннику Рождественской ярмарки, однако назначил ему условный срок.

Источник: Zaxid.net

Детали: Согласно материалам дела, вечером 11 января 2021 года между другом 45-летний львовянин и охранником Рождественской ярмарки на проспекте Свободы возник конфликт, началась толчея. Как рассказал обвиняемый в суде, увидев это, он один раз выстрелил в воздух, а затем несколько раз в сторону охранника.

Мужчина утверждает, что не собирался нанести травмы охраннику, потому что это "игрушечный пистолет", хотел только его напугать, чтобы прекратить конфликт. Речь идет о револьвере Флобера.

После этого 33-летний охранник был госпитализирован в больницу, медики в течение часа доставали пулю из головы мужчины. Медики сообщали, что, к счастью, она задела только мягкие ткани но не пробила череп.

Обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором, а также возместил причиненный ущерб охраннику ярмарки.

Исследовав материалы дела, судья Ирина Волоско признала 44-летнего львовянина виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 УК (хулиганство).

Ему назначили четыре года тюрьмы, однако освободили от отбывания этого наказания, установив два года испытательного срока.