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Проти Навального порушили нову справу: йому загрожує ще до 4 років в'язниці

Четвер, 29 квітня 2021, 12:53

Відносно російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз сидить у в'язниці, і його соратників Івана Жданова і Леоніда Волкова порушили кримінальну справу за нібито створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян.

Джерело: сайт Навального

Дослівно в повідомленні: "З усіх матеріалів можна витягти тільки нову кримінальну справу. Щодо Навального, Жданова і Волкова за досить екзотичною статтею Кримінального кодексу, 239-ю: створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян".

Деталі: За подібний злочин можуть призначити або штраф, або обмеження волі до 4 років, або примусовы роботи до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Згідно з інформацією на сайті, справу відкрили ще 2 лютого, проте відомо про ней стало тільки зараз, коли опозиціонери уважно вивчили позов прокуратури про визнання структур Навального екстремістськими організаціями.

Виявляється, в позові немає жодних доказів екстремізму Фонду боротьби з корупцією і штабів Навального. Там тільки безліч матеріалів, що описують історію переслідування Навального, співробітників ФБК і штабів, а також волонтерів. Наприклад, про штрафи, які на них накладалися за організацію мітингів. У позові є навіть справи, які взагалі жодного відношення до ФБК і штабів не мають.

Нагадаємо: Зараз в московському суді розглядається позов прокуратури про визнання фонду і штабів Навального екстремістськими організаціями.

3-го лютого суд засудив Олексія Навального до 3,5 років в'язниці у "справі Ів Роше".

Українська правда
Теми: НавальнийРосіяопозиція


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