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Против Навального возбудили новое дело: ему грозит еще до 4 лет тюрьмы

Четверг, 29 апреля 2021, 12:53

В отношении российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас сидит в тюрьме, и его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова возбуждено уголовное дело за якобы создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Источник: сайт Навального

Дословно в сообщении: "Из всех материалов можно вытащить только новое уголовное дело. В отношении Навального, Жданова и Волкова по довольно экзотической статье Уголовного кодекса, 239-й: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Детали: За подобное преступление могут назначить либо штраф, либо ограничение свободы до 4 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

По информации на сайте, дело открыли еще 2 февраля, однако известно о нем стало только сейчас, когда оппозиционеры внимательно изучили иск прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими организациями.

Оказывается, в иске нет никаких доказательств экстремизма Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. Там только множество материалов, описывающих историю преследования Навального, сотрудников ФБК и штабов, а также волонтеров. Например, о штрафах, которые на них накладывались за организацию митингов. В иске есть даже дела, которые вообще никакого отношения к ФБК и штабам не имеют.

Напомним: Сейчас в московском суде рассматривается иск прокуратуры о признании фонда и штабов Навального экстремистскими организациями.

3 февраля суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам тюрьмы по "делу Ив Роше".

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcияоппозиция


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