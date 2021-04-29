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Двох українців в окупованому Криму засудили до 10 років суворого режиму

Четвер, 29 квітня 2021, 14:34

Підконтрольний окупаційній владі так званий "Бахчисарайський районний суд" засудив двох громадян України за начебто "замах на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин" на 10 років колонії суворого режиму. 

Джерело: "Крим. Реалії" з посиланням на повідомлення "суду"

Деталі: Вказується, що вирок стосується обох українців. У матеріалах справи йдеться про те, що начебто 20-річний уродженець Донецької області, що проживав в Криму, був "кур’єром", який розкладав наркотики у визначених місцях. Стверджується, що він втягнув у цю справу свого знайомого, теж громадянина України, 1998 року народження. 

Начебто під час обшуків в українців вилучили електронні ваги, психотропну речовину і наркотичні засоби. 

У "суді" пишуть, що наші співвітчизники погодились із звинуваченням та визнали свою провину, давши докладні свідчення. 

Водночас, імена та прізвища засуджених не вказані, а їхні публічні коментарі або їх захисту відсутні. 

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримсуднаркотикиокупація
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