Двух украинцев в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам строгого режима

Подконтрольный оккупационной власти так называемый "Бахчисарайский районный суд" приговорил двух граждан Украины за якобы "покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ" на 10 лет колонии строгого режима.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на сообщение "суда"

Детали: Указывается, что приговор касается обоих украинцев. В материалах дела говорится о том, что якобы 20-летний уроженец Донецкой области, что проживал в Крыму, был "курьером", который раскладывал наркотики в определенных местах. Утверждается, что он втянул в это дело своего знакомого, тоже гражданина Украины, 1998 года рождения.

Якобы во время обысков в украинцев изъяли электронные весы, психотропное вещество и наркотические средства.

В "суде" пишут, что наши соотечественники согласились с обвинением и признали свою вину, дав подробные показания.

В то же время, имена и фамилии осужденных не указаны, а их публичные комментарии или их защиты отсутствуют.

Напомним: