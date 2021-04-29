МЗС засудило рішення ПАРЄ щодо Гончаренка

Міністерство закордонних справ засудило рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, яким позбавили голосу члена української делегації Олексія Гончаренка.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка

Пряма мова Ніколенка: "Міністерство закордонних справ України висловлює підтримку українській делегації в ПАРЄ та засуджує дискримінаційне ставлення до одного із її членів".

Деталі: У МЗС підкреслили, що рішення регламентного комітету ПАРЄ дисонує із "зухвалою поведінкою делегації Російської Федерації, яка зводить свою участь в асамблеї виключно до прикриття та виправдання агресивних дій російського керівництва проти країн-сусідів".

За словами Ніколенка, ПАРЄ має ефективно захищати верховенство права, права людини та демократії в усіх державах-членах Ради Європи.

Він додав, що лідерство цієї організації особливо потрібне зараз "для протидії потиправним діям Росії, яка розв’язала збройну агресію в центрі Європи та чинить масові порушення прав людини на окупованих нею територіях України, Грузії та Молдови".

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