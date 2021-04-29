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МЗС засудило рішення ПАРЄ щодо Гончаренка

Четвер, 29 квітня 2021, 15:18
МЗС засудило рішення ПАРЄ щодо Гончаренка
Фото з сайту ПАРЄ

Міністерство закордонних справ засудило рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, яким позбавили голосу члена української делегації Олексія Гончаренка.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка

Пряма мова Ніколенка: "Міністерство закордонних справ України висловлює підтримку українській делегації в ПАРЄ та засуджує дискримінаційне ставлення до одного із її членів".

Деталі: У МЗС підкреслили, що рішення регламентного комітету ПАРЄ дисонує із "зухвалою поведінкою делегації Російської Федерації, яка зводить свою участь в асамблеї виключно до прикриття та виправдання агресивних дій російського керівництва проти країн-сусідів".

За словами Ніколенка, ПАРЄ має ефективно захищати верховенство права, права людини та демократії в усіх державах-членах Ради Європи.

Він додав, що лідерство цієї організації особливо потрібне зараз "для протидії потиправним діям Росії, яка розв’язала збройну агресію в центрі Європи та чинить масові порушення прав людини на окупованих нею територіях України, Грузії та Молдови".

Читайте детальніше: Помста президента: чому ПАРЄ нарощує тиск на українських депутатів

Передісторія:

  • 27 квітня Гончаренка позбавили права голосу у ПАРЄ на три місяці.
  • Скарга голови російської делегації Петра Толстого стосувалася двох епізодів, що сталися на сесії у січні 2021 року. Тоді Гончаренко розкритикував Путіна і російською закликав громадян РФ припинити його правління, а також запостив на своїй Facebook-сторінці відео з особистими образами на адресу Толстого.
  • Дисциплінарне провадження за скаргою росіянина порушили за дорученням президента ПАРЄ Ріка Дамса. Джерела "ЄвроПравди" свідчать, що основні претензії у ПАРЄ були до відео у Facebook-постах українського депутата. Водночас розгляд скарги від президента ПАРЄ Дамса через український прапор і питання Гончаренка до Ангели Меркель перенесли на початок червня.
  • Варто підкреслити, що раніше російська делегація неодноразово погрожувала покинути залу ПАРЄ у разі навіть найменшого чи індивідуального обмеження щодо росіян.
  • Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ висловила "глибоке розчарування" щодо рішення позбавити Гончаренка права на виступ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСПАРЄУкраїна
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