МЗС засудило рішення ПАРЄ щодо Гончаренка
Міністерство закордонних справ засудило рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, яким позбавили голосу члена української делегації Олексія Гончаренка.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка
Пряма мова Ніколенка: "Міністерство закордонних справ України висловлює підтримку українській делегації в ПАРЄ та засуджує дискримінаційне ставлення до одного із її членів".
Деталі: У МЗС підкреслили, що рішення регламентного комітету ПАРЄ дисонує із "зухвалою поведінкою делегації Російської Федерації, яка зводить свою участь в асамблеї виключно до прикриття та виправдання агресивних дій російського керівництва проти країн-сусідів".
За словами Ніколенка, ПАРЄ має ефективно захищати верховенство права, права людини та демократії в усіх державах-членах Ради Європи.
Він додав, що лідерство цієї організації особливо потрібне зараз "для протидії потиправним діям Росії, яка розв’язала збройну агресію в центрі Європи та чинить масові порушення прав людини на окупованих нею територіях України, Грузії та Молдови".
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Передісторія:
- 27 квітня Гончаренка позбавили права голосу у ПАРЄ на три місяці.
- Скарга голови російської делегації Петра Толстого стосувалася двох епізодів, що сталися на сесії у січні 2021 року. Тоді Гончаренко розкритикував Путіна і російською закликав громадян РФ припинити його правління, а також запостив на своїй Facebook-сторінці відео з особистими образами на адресу Толстого.
- Дисциплінарне провадження за скаргою росіянина порушили за дорученням президента ПАРЄ Ріка Дамса. Джерела "ЄвроПравди" свідчать, що основні претензії у ПАРЄ були до відео у Facebook-постах українського депутата. Водночас розгляд скарги від президента ПАРЄ Дамса через український прапор і питання Гончаренка до Ангели Меркель перенесли на початок червня.
- Варто підкреслити, що раніше російська делегація неодноразово погрожувала покинути залу ПАРЄ у разі навіть найменшого чи індивідуального обмеження щодо росіян.
- Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ висловила "глибоке розчарування" щодо рішення позбавити Гончаренка права на виступ.